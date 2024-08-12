O bir tasarım kraliçesi: Esra Sertkaya

* Sizi defilerinizden ve farklı tasarımlarınızla tanıyoruz. Hikayeniz nasıl başlıyor?

Balkan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Zonguldak’ta dünyaya geldim. Dedelerimiz 1840’ta orta Makedonya’dan Türkiye’ye İstanbul Sultanahmet’e göç etmişler. Babam işinden dolayı Zonguldak’ta iken ben doğmuşum. Üniversite için Samsun’a gittim. Üniversiteden sonra tekrar İstanbul’a aslen eski İstanbulluyuz.

İÇİNİZDE OLMAYAN BİR ŞEY ASLA ORTAYA ÇIKMAZ

* İçinizdeki tasarım tutkusu ne zaman çıkmaya başlıyor?

Ne güzel söylediniz. İçinizde olmayan bir şey asla ortaya çıkmaz. Klasik olacak ama küçük yaşlardan itibaren içimde bir tasarım moda tutkusu vardı. Kendimi bildim bileli kendi kıyafetlerimi tasarladım, diktim. Hazır aldığım kıyafetlerin bile üzerinde mutlaka oynama yapardım. Mimarlık okumak isterken yanlış tercih nedeni ile kimya bölümünü kazandım. 19 Mayıs Üniversitesi Kimya bölümünden mezun oldum. Sonra Anadolu Üniversitesi Halkla ilişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra dört yıl Moda Tasarımı, Stilistlik ve Modelistlik Bilgisayarlı Stilistlik üzerine eğitimler aldım.

* İlk hangi alanda tasarımcılığa başladınız?

Tişört ve spor ayakkabı tasarlayarak başladım. Sonra hasır şapka ve çanta boyamaya başladım.

* Evet hasır şapkalarınız çok meşhur ve dikkat çekici tasarımlar...

Çok şükür öyle oldu. Resmen özleşti benimle. "Fridella By Esra" ve "By Esra" markalarını kurdum ve hala özellikle yazlık ürünler ağırlıklı olarak tasarımlarıma devam ediyorum.

TASARIM SÜREKLİ YENİLENMEK İSTER

* Hangi koleksiyonlarınızla devam ediyorsunuz?

Tasarım sürekli yenilenmek, gelişmek ister. Var olan koleksiyonuma kimono ve beach dressler ürünler ekledim. 6.5 sene önce "Masallardan Kotlar" serisi koleksiyonu çıkarmıştım. Bu kışta kot ceketlerle ilgili çalışmalarım olacak.

* "Afrika Style Özel Tasarım Koleksiyonu" defileniz de oldukça ses getirdi...

Evet. Hemen hemen bütün TV kanallarına davet edildim. Her defile sonrası da talepler daha da artarak ilerledi.

BU KIŞ SERAMİK KOLEKSİYONUM OLACAK

* Bu kış bizi neler bekliyor?

Mevcutta olan kadın tasarım tekstil grubunda kaftan, kimono, plaj elbiseleri, hasır şapkalar devam ederken, bunları tamamlayan aksesuarlar ekledim. Bu kış ise ev dekorasyonu için seramik koleksiyonumun hazırlıkları başlayacak.

* Tekstil alanında yeni koleksiyonunuz olacak mı?

Rahatlığın ve özgürlüğün ön planda olduğu oversize kesimler, denim kumaşlardan tasarlanmış şık ürünleri kış koleksiyonuna ekleyeceğim.

RUHUNUZ BESLENDİKÇE GÜZEL ŞEYLER ORTAYA ÇIKAR

* İlham kaynaklarınız neler?

Listenin ilk sırasında seyahat etmek geliyor. Seyahat benim için bir tutku. Bir resimden bir heykelden, bir sanat eserinden aldığım keyifle yeni ve güzel şeyler tasarlıyorum. Doğada zaman geçirmek. Bir deniz aşığı olarak deniz kenarında ve denizde zaman geçirmek ruhuma inanılmaz iyi geliyor. Ruhunuz beslendikçe güzel şeyler ortaya çıkıyor. Tabii ki değişim ve yenilenmekte oldukça önemli. Öğrendiklerinize yenilerini ekleyip zamanla farklı şeyler tasarlamakta insanın ruhunu besliyor.

YAZ AYLARLRINDA MONTENEGRO'DAYIM

* Montenegro ve İstanbul arasında mekik dokuyorsunuz. Neden bu şehir?

Yaklaşık 45 ülke gördüm. Ama burada yaşanır dediğim yer Montenegro oldu. Altı sene önce seyahat amaçlı geldim. Bu ülkeye aşık oldum. Son beş yıldır özellikle yaz aylarımı Montenegro da geçiriyorum. Burada farklı şehirlerde cornerlarım var. Yaz aylarında buralarda yoğun ürün satışlarım devam ediyor. Aynı zamanda "Montenegro Göçmenleri Derneği Başkan Yardımcısı" olarak görevime devam ediyorum.

* Huzurlu bir şehir diyorlar...

Huzurlu, doğal, sakin ve bakir bir ülke. Toplam nüfusu 626 bin civarında. Budva, Kotor, Tivat, Uljin en sevdiğim şehirlerinden. Ben Budva’da yaşıyorum. Ama şehirlerin birbirine mesafesi yarım saat en fazla bir saat. Ulaşım kolaylığı da gün içinde farklı şehirlerde rahatlıkla gezmenize imkan sağlıyor. İtalya ve Balkanlar esintisini yaşayabileceğiniz nadir yerlerden biri.

MONTENEGRO'DA DANIŞMANLIK ŞİRKETİM VAR

* Peki buraya gelmek isteyenlere yardımcı oluyor musunuz?

Montenegro’da bir danışmanlık şirketim var. Şirket kurmak orada yaşamak isteyen kişilere ben ve ekibim yardımcı oluyoruz.

* Ürünlerinize nereden ulaşabiliriz?

İnstagramdan, yurt dışındaki ve Türkiye’deki cornerlarımdan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

KRALİÇE ARILAR GELİYOR

* Hedefleriniz neler?

Yurtdışındaki satış noktalarımızı ve satış ağzımızı daha da genişletmek. Türkiye’de ev dekorasyon grubunu bünyemize katmak. Daha fazla kadın istihdamı yaratacak projelere imza atmak ki " Kraliçe Arılar " projesi çok yakında hayata geçecek.

BEN BİR HÜKÜMRAN KRALİÇEYİM

* Siz de bir tasarım kraliçesisiniz...

Ben olsam olsam hükümran kraliçe olabilirim. Fr. Reine Regnante. Biliyorsunuz eşi kral olmayan kraliçelere denir. Annemin prensesi iken tasarım aşkım ile büyüyerek kraliçe oldum. İltifatınız için teşekkür ederim. Buna karşılık esprili bir cevap vermek istedim. Allah'ın bana verdiği önce sağlık ve güçle kendimi geliştirerek, dönüştürerek, okuyarak, gezerek, araştırarak tasarımlarıma devam edeceğim. Daima beni destekleyen ürünlerimi satın alan müşterilerimin takdiri ve seçimi ancak beni kraliçe yapar. Bu güne kadar da çok şükür her şey çok güzel ilerledi.

ANNEMDEN EL ALDIM

* Sanırım yeteneğiniz aileden geliyor?

Annemden. Ondan el aldım. Kumaş boyama ve desenleme öğretmeniydi. Mekânı cennet olsun. Onu çok özlüyorum. Ama beni izlediğini biliyorum. Anneciğim seni çok seviyorum ve senin istediğin yolda ilerliyorum.