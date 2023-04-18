Inuwet ile günlük bakımınız artık Unicorn kadar renkli

Tüm cilt tipleri için vegan kaynaklı içerikler sunan Fransız kozmetik markası INUWET, doğal ve organik ürünleri ile gökkuşağının ışıltısını günlük bakım rutininizde buluşturuyor. Inuwet, makyaj, yüz ve vücut cilt bakımı, banyo ve aksesuar olmak üzere hem çocuklar hem yetişkinler için 3 doğal güzellik kategorisinden oluşuyor. Yenilikçi ve yüksek kaliteli formüller sunan Inuwet, vegan ve hayvanlar üzerinde test edilmiyor.

Inuwet’den Fransa'da Üretilen Vegan Kokulu Dudak Balmları

Inuwet Bunny Lipbalm, %98'e kadar organik ve doğal kaynaklı içerikleriyle dikkat çekiyor. Shea yağı, macadamia yağı, ayçiçeği ve Hint yağı ile zenginleştirilmiş içerikleriyle Inuwet Bunny Lipbalm, dudakları hem besliyor ve onarıyor, hem de koruyor ve nemlendiriyor. Sadece doğal tatlar ve renkler kullanılarak üretilen Inuwet Bunny Lipbalm, kivi, ahududu, ananas, kola, marshmallow, mango, vanilya, şeftali, kiraz, gül ve çilek aromalarıyla ve erimeyen yapısı ile uzun süre kullanılıyor.

Inuwet, hem çocukları hem yetişkinleri memnun edecek iki farklı koleksiyon sunuyor. Gökkuşağı renklerinden ilham alan Inuwet Pastel Koleksiyonu, 10 şeffaf renkten oluşuyor. Dudaklarda pembe, mercan ve kırmızı efekti veren Inuwet Metalik Koleksiyon ise 8 çarpıcı renkten oluşuyor ve frenk üzümü, cupcake ve şeker tadındaki aromalarıyla lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

Inuwet Lipbalm Fiyatı: 125 TL

Inuwet Lipbalm Metal Fiyatı: 140 TL



INUWET, Pop Corner, Vakkorama ve Beymen mağazalarında satışa sunuyor.







Pop Corner Hakkında;

2012 yılından buyana global pazarda trend olmaya başlayan markaları keşfederek Türkiye’ye getiren Can Yörükoğlu tarafından kurulan Pop Corner, Izipizi, Wouf, Chimi gibi ikonik markaları modaseverlerle buluşturuyor. www.popcorner.com.tr