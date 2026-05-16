Güliz Ayla'dan yeni single

Güliz Ayla, Hava Civa ile şehirli serseriliğin ve umursamazlığın nabzını tutuyor.

Pasaj Müzik etiketli, sözü ve müziği Mert Carim&Mert Başoğlun'a ait olan parça, asi tavrını doğrudan dinleyiciye geçirirken kuralsız ve sivri bir enerji taşıyor. Şarkı, serserilere göz kırpan diliyle hem meydan okuyan hem de ironik bir karakter sunuyor.



Düzenlemede Sabi Saltıel’in dokunuşlarıyla oryantal öğeler modern altyapıyla buluşuyor; ritmik yapı ve melodik geçişler parçaya kendine özgü bir hava katıyor. Hava Civa, sokak estetiğiyle popüler sound arasında gezinen, özgür ve filtresiz bir ifade sunuyor.