Etkili Zayıflama İçin Mide Balonu!

Mide balonu ne işe yarar? Akıllı mide balonunun diğer mide balonlarından farkı nedir?

Mide balonu mide içerisinde şişirilerek hem mide duvarında gerginlik yaratılarak hastaya sürekli tokmuş gibi bir his vererek hem de mide içerisinde hacim küçültülerek gıdalara daha az yer kalması sebebiyle kilo vermeyi sağlar. 6 aylık ve 1 yıllık olarak endoskopik olarak uygulanan tipleri olmakla beraber son yıllarda akıllı balon diğer adıyla yutturabilen balonda diğer tiptir. Akıllı balonun en önemli farkı endoskopi ve anestezi gerektirmemesidir. Yaklaşık 10 dakika içinde balon hastanın yutmasıyla beraber şişirilir ve röntgen filmiyle doğrulama yapıldıktan sonra işlem sonlandırılır. Hastanede hiç yatış yapılmadan hasta ayrılabilir ve günlük işlerine dönebilir. En önemli farklarından biriside çıkartma işlemi olmamasıdır. 16 hafta sonra balon doğal yollarla( büyük tuvaletle) vücuttan atılır. Son olarakta bu balon bitkisel olduğu ve yüzeyi pürüssüz olduğu için gıdalar üstüne yapışmaz ve ağız kokusu yapmaz. Ayrıca hastalarda intolerans yani balon reddi riski en düşük seviyededir. Ayrıca yan etkilerde çok düşüktür. Tüm bu sebeplerden dolayı akıllı mide balonu son yıllarda giderek artan bir şekilde tercih edilmektedir.

Akıllı mide balonu sıkça sorulan sorular:



1) Akıllı mide balonu nedir? Diğer mide balonlarından farkı nedir? Allurion elipse mide balonu midenize yerleştirilen bitkisel içerikli yumuşak bir balondur. Diğer balonlardan farkı mideye yerleştirilmesi için endoskopi ve anestezi gerektirmemesidir. İşlem en fazla 10-15 dakikanızı alır. Doktor kontrolünde balonu kapsül halindeyken yutarsınız. Balon mide içindeyken şişirilir ve yaklaşık 16 hafta balon mide içinde kalır.

2) Balon nasıl kilo vermenizi sağlar? Balon mide içinde yer kaplar ve size sürekli tokluk hissi verir. Mide boşalmasını da bir miktar geciktirir ve uzun tokluk hissi sağlar. Mide içinde gıdalara daha az yer kaldığı için artık daha küçük porsiyonlar tüketirsiniz.

3) Bu işlemden sonra ne kadar kilo vereceğim? Balonla beraber geçen yaklaşık 16 haftada toplam vücut ağırlığının %10-15 i kaybedersiniz. Ancak birçok hasta daha fazla kilo verememektedir ve bu birazda size bağlıdır. Bugüne kadar verilen en yüksek kilo 48 kg dır.

4) Yerleştirme gününde neler olur? Hasta sönük balonu içeren kapsülü ince dolum ipi ile birlikte yutar. Röntgen aracılığı ile balonun mide içinde olduğu teyit edildikten sonra balon ince dolum ipi yoluyla 550 ml özel sıvısı ile doldurulur. Balonun midede tamamen dolduğundan emin olmak için ikinci bir röntgen çekilir. Ardından ince dolum ipi hafif bir hareketle çekilir ve işlem sonlandırılır. Hastaneye yatış gerektirmez ve işlem en dazla 15 dakika sürer.

5) Balonu yutmak kolay mıdır? Hastaların neredeyse % 100 ü balonu rahatlıkla yutar. Balonu yutma konusunda sorun yaşarsanız doktorunuz ibce bir tel ile tüpü iterek size yardımcı olabilir

6) Balondan sonra yaşanabilecek olası yan etkiler nelerdir? Bazı hastalar balından sonra bulantı, kramp ve nadiren kusma yaşar. Bu olmadın diye bir hafta önce mide ilaçları başlanır işemden 4 saat öncede kuvvetli bulantı giderici bir tablet içmeniz ile bu sorunlar minimuma indirilir. Çok az bir hasta grubunda bu şikayetler 48 saate kadar sürebilir ve bu durum ilaçlarla giderilebilir.

7) Balondan sonra normal aktivitelere dönmek ne kadar zaman alır? Çoğu hasta doktor onayı aldıktan sonra bir iki gün içersinde normal aktivitelerine dönebilir. Bazı hastalar da bu durum biraz daha uzun sürebilir. İşlem sonrasında işyerinden birkaç gün izin almak yada haftasonundan faydalanmak için cuma gününü seçmek iyi bir tercih olabilir.

8) Diyet kısıtlamaları nelerdir? Uygulamadan önce ve uygulamadan sonraki ilk hafta boyunca balona alışırken uyulması gereken bazı özel diyet kısıtlamaları vardır. Uygulamayı takip eden haftalar, yeme biçiminizde değilşiiklikler yapmaya başlamanız için mükemmel bir zamandır. Daha sağlıklı yemek için birden devasa değişiklikler yapmanıza gerek yoktur. Kendinize küçük hedefler koyabilir, alışkanlıklarınızı ufak ufak değiştirebilirsiniz.

9) Balon nasıl çıkarılır? balonun midenizde geçirdiği yaklaşık 16 haftanın ardından,zaman ayarlı boşaltma valfi açılarak balonun sönmesini ve herhangi bir çıkarma prosedürüne gerek duyulmaksızın sindirim sisteminiz üzerinden doğal yollarla vğcudunuzdan atılmasını sağlar.

10) Balon çıktıktan sonra ne olacak? Bu program bittikten sonra sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarınızı devam ettirmelisiniz. Bir klinik çalışma Allurion elipse mide balonu ile elde edilen ortalama kilo kaybının % 95 inin 1 yıllık takip dönemi boyunca korunduğunu göstermiştir. Zaten amaç artık daha sağlıklı ve yeni bir yaşam biçimi ve beslenmeye geçiş yapmaktır.

11) balonla egzersiz yapabilir miyim ve balonu hisseder miyim? Bazı hastalar yolculuklarının başında balonu hissetseler de çoğu zaman balona alışır ve genellikle orada olduğunu unuturlar.





