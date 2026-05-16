Dondurmam Gaymak: Gapital setinde basın mensuplarını ağırladı

Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri’nin paylaştığı, çekimleri devam eden “Dondurmam Gaymak: Gapital” filmi, Muğla’daki setinde basın mensuplarını ağırladı. Film ekibi, merakla beklenen projeyi anlattı.

Yapımcılığını Unik Film’in, yönetmenliğini Eyüp Boz’un üstlendiği “Dondurmam Gaymak: Gapital” filminin çekimlerine Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlandı. Başrollerini Cengiz Bozkurt, Okan Çabalar, Atakan Çelik ve Mehtap Bayri’nin üstlendiği film, Ege’den sımsıcak bir hikâyeyi beyazperdeye taşıyacak. Yerel emeğin küresel sermaye düzeniyle çatışmasını konu alan film, ABD’den Muğla’ya uzanan bir hikâyeyi izleyiciye sunacak. Zehra Yılmaz, Abdullah Burak Kaya, Gülnihal Demir ve Yasin Çam gibi başarılı oyuncuların yanı sıra bölge halkının da rol aldığı “Dondurmam Gaymak: Gapital”, geçtiğimiz gün setinde basın mensuplarını ağırladı. 2026’da vizyona girmesi planlanan filmin yönetmen ve oyuncuları, projeyle ilgili görüşlerini paylaştı.

KIZIM DONDURMAM GAYMAK’TAN SONRA DOĞDU, ŞİMDİ SETTE YARDIMCIM

Yönetmen Eyüp Boz, 2006 yapımı “Dondurmam Gaymak”taki atmosferi bu devam filminde de korumayı hedeflediğini söyledi. İlk filmin yapımcılığını ve görüntü yönetmenliğini üstlendiğini dile getiren Boz, “Dondurmam Gaymak: Gapital”in ise yönettiği ilk uzun metraj film olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Senaryosunu ve hikâyesini de kendim yazdığımdan, ikinci filmin benim için duygusal bir tarafı var. Ayrıca kızım ‘Dondurmam Gaymak’tan 1 yıl sonra doğmuştu. Şu anda sette yardımcılarımdan biri. Kendisi sinema televizyon bölümünde okuyor. Hayat böyle tuhaf bir şey. Bu filmin de ilki gibi çok başarılı olacağına inanıyorum.”

Boz, Türk sinemasının en önemli görüntü yönetmenlerinden Uğur İçbak ile çalıştıklarını dile getirerek, “8 yıldır film yapmayı kabul etmiyordu. Benim ve bu hikâye için işi kabul etti. Çok güzel bir iş çıkarıyoruz. Bütün teknik ekibimiz canla başla, özveriyle çalışıyor. Sıkıntısız bir ekip” değerlendirmesinde bulundu.

BÖLGE İNSANINA BORCUMUZU ÖDEDİK

Başrol oyuncusu Cengiz Bozkurt, bölge halkının film ekibine büyük destek ve yardımcı olduklarını söyledi. Yasin Çam’ın kendisine şive koçluğu yaptığını belirten başarılı oyuncu, “Çok tehditkâr olmayan, sevimli ve sevecen bir aksan. Ben de elimden geldiğince gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çekimler çok zevkli ve eğlenceli. Burada büyük ilgi ve teveccühle, destekle karşılaşıyoruz, o bizi çok mutlu etti. Mesleğim gereği çalışmadığım yer kalmadı. Bir tek burası kalmıştı ve bu ağzı yapmamıştım. Onu da bu filmle tamamlamış, bu bölgenin insanına borcumuzu ödemiş olduk” diye konuştu.

Müfit karakterine hayat veren Bozkurt, ilk filmle aynı başarıyı yakalayacaklarını umduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin tamamı tarafından kucaklandı, defalarca izlendi. Umarız bizimki de bütün kuşaklara ulaşan bir film olur. Devam filmi gibi gözükse de 'remake' diyebiliriz buna. Birinciyi esas alan ama bu 20 yıl içinde olan tüm değişimleri de göz önünde bulunduran bir film. Dondurma da önemli bir metafor aslında burada. Keçi sütüyle yapılmış yöresel dondurmanın çok büyük etiketlere karşı verdiği mücadele, aslında yöre halkının burada verdiği yaşam tarzı mücadelesinin bir metaforu.”

TOPRAĞI KAMİL’İ ÇAĞIRIYOR

Filmde ‘Kamil’ karakterine hayat veren Atakan Çelik, “Çok tatlı, keyifli, sıcak bir iş” diye tanımladığı proje için şunları söyledi: “İlk filmde Ali Usta’nın çırağı Kamil. Muğla’da doğup büyümüş ama hayat onu bir şekilde Amerika’ya sürüklemiş. Oğlu da burada yaşamak istiyor, buraya dönmek istiyor. Toprak mı çağırıyor denir artık ona bilmiyorum. Amerika’nın yapay, kokusuz dünyasıyla Muğla’nın o sıcak, mis gibi kokan dünyası arasında kalmış bir adamın hikâyesini izleyeceğiz.”

SEYİRCİ COŞKUYLA KARŞILADI

Müfit’in eşi Aliye rolünde seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Mehtap Bayri, karakterinin eli sopalı ama sıcak bir Ege kadını olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, ilk filmin büyük ses getirdiğini hatırlatarak “20 yıl sonra bu filmin yapılacağını söylediğimizde seyirci müthiş bir heyecanla, mutlulukla, coşkuyla karşıladı. Aynı şey bizde de var. Bir yandan da büyük bir sorumluluk. Müthiş bir ekip olduk. Seyirci 20 yıl önceki kadar mutlu ayrılacak sinema salonundan” şeklinde konuştu.

KOMEDİ DOZU DAHA YÜKSEK

Okan Çabalar rolünü “Ben ‘Tingoz’um. Dükkânına çok sahip çıkan, dükkânıyla kafayı yemiş bir adam. Çok tatlı, sevimli bir tip” diyerek anlattı. Çok komik bir işe imza attıklarını dile getiren oyuncu, “Bu, derdi olan bir film ama ondan önce güldürebilmek önemli. Onun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Cengiz Bozkurt faktörü sayesinde komedi dozu ve mizahı ilk filmden daha yüksek” ifadelerini kullandı.

TATLI BİR AŞK HİKÂYESİ

Zehra Yılmaz, izleyicilerin beyazperdede aradıkları o aile sıcaklığını ve tatlı komediyi bulacaklarını söyledi: “Çok eğlenceli, çok güzel bir kadromuz var. Çok keyifli bir iş çıkıyor. Ben Zeynep karakterini oynuyorum, öğretmenim. Tatlı bir aşk hikâyem var. Muğla’ya sahip çıkan, özünü çok seven, buradan kopamayan bir kız. İlk filmi çocukken izlemiştim. Şimdi projenin içinde olmak çok güzel.”

ÇOCUKLARINIZLA İZLEYİN

Yasin Çam, ilk filmin hayatında önemli bir yeri olduğunu anlattı: “Üniversitede şivem olduğu için sıkıntı yaşıyordum. O sıralar çıktıydı film, bizim çok hoşumuza gittiydi. Her akşam bütün arkadaşlar toplaşıp seyrediyorduk. Ezbere biliyordum filmi.” İkinci filmden teklif geldiğinde çok mutlu olduğunu paylaşan Çam, “Aslında şive koçluğu için gelinmişti bana, sonradan ekibe dahil oldum” dedi. Çam, izleyicilere de mesaj gönderdi: “Çocuklarınızı alıp sinemada izleyin bu filmi. Çok beğenecek ve çok eğleneceksiniz.”

HER DAKİKA GÜLÜYORSUNUZ

Çocuk oyuncu Abdullah Burak Kaya da sette hiç yorulmadığını çünkü çok eğlendiğini söyledi. Ali karakterini canlandıran küçük oyuncu, “Ali afacan, yaramaz bir çocuk. Mesela motor falan kaçırıyor. Ali’yle arkadaş olmak isterdim. Çok güzel bir film. Her dakika gülüyorsunuz. Çok komedi var” dedi.