Ata Demirer’e İzmir’de yoğun ilgi

İzmir Optimum Paribu Cineverse’de gerçekleştirilen; Ata Demir, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül’ün katıldığı seyircili özel izlemeye İzmir’deki sinemaseverler büyük ilgi gösterdi.

Albüm satış rekorları kıran müzikleri ve sürprizlerle dolu hikayesi ile Bursa Bülbülü; İzmir seyircisini hem kahkahaya boğdu, hem de muhteşem müzikleri ile seyircinin kalbinde taht kurdu.

COŞKULU ALKIŞLAR VE KAHKAHALAR HİÇ SUSMADI

Film öncesi Optimum AVM’yi hınca hınç dolduran hayranlarıyla bir araya gelen Ata Demir, Cem Gelinoğlu, Özge Özacar, Melek Büyükçınar ve yönetmen Hakan Algül, BKM Ege Bölge Temsilcisi Devajans’ın organizasyonuyla, AVM içinde kurulan özel bir platformda seyircileri ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Gösterilen yoğun ilgiden dolayı sinema salonuna gecikmeli olarak ulaşan oyuncular, filmi seyircileri ile beraber izledi. Film boyunca kahkahaların eksilmediği gösterimin sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

“Bursa Bülbülü” zengin kadrosu ve renkli hikayesiyle şimdi sinemalarda!