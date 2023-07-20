Ata Demirer arabasının olmadığını söyledi! Komedyen bakın neden araba almıyor?

Ata Demirer, Sibel Arna'nın 'Ne Olursan Ol, Rahat Ol' adlı YouTube programına konuk oldu.

Komedyen, "Bozcaada’da 20 sene önce mülki olarak neyim varsa aynı şekilde devam ediyor. Emlak alan bir insan değilim. Biz dost alıyoruz, bize insan lazım. Bana ne araziden, arabadan. Yalnızken ne yapayım arabayı mı yiyeyim?” dedi.



Son olarak 'Bursa Bülbülü' filmi ile sevenlerinin karşısına çıkan komedyen, "Benim en büyük şansım ne istediğimi bilmek. Büyük şeylerden hoşlanmıyorum. Benim arabam bile yok, bir teknem var, bir de zeytinliğim. Benim hayatımı yaşamak için tercihlerime 'tamam' demek gerekiyor. ‘Hayatımda kaç tane daha yaz yaşayacağım?’ diyerek yazın turne yapmıyorum mesela. Bir tane Harbiye Açıkhava yapıyorum, yetiyor" ifadelerini kullandı.