26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nin startı İstanbul’da verildi

Festivalin İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında Yaşam Boyu Onur Ödülü verilen sanatçılara ödülleri takdim edilirken, festivale katkıda bulunan değerli destekçilere ve jüriye de plaket verildi.

Avrupa’daki en köklü Türk film festivallerinden biri olan Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, bu yıl 26. kez sinema tutkunlarını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 12-19 Haziran tarihlerinde festivalde yarışacak filmleri değerlendiren jüri üyeleri, Yaşam Boyu Onur Ödülü alan değerli sanatçılar, sektör temsilcileri ve festivale katkı sağlayan destekçilerin bir araya geldiği, sunumunu Ahmet Berksoy’un yaptığı lansman ve ödül töreni The Marmara Oteli’nde gerçekleştirildi.

2026’NIN MOTTOSU; KÜLTÜRLERİN ORTAK DİLİ: SİNEMA

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda, 26’ncı kez sinemaseverlerle buluşacak olan festival programına dair detaylar paylaşıldı. Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın açılış konuşmasında, yalnızca beyazperdede değil, farklı şehirlerde ve mekânlarda kültürlerarası bağları güçlendirecek çok sayıda etkinlikle izleyiciyi selamlayacaklarını söylerken, festivalin bu yılki mottosunun “Kültürlerin Ortak Dili: Sinema” olduğunu açıkladı.

Hüseyin Sıtkı ayrıca, program kapsamında güncel ve evrensel konulara odaklanan etkinliklerin yanı sıra, “Savaş ve Ekonomik Krizin Sinemaya Etkileri” ile DFF Frankfurt Film Müzesi ile birlikte yürütülen “Göçün Perspektifi” projesi kapsamında, “Sinema Diliyle Göç” panellerin gerçekleştirileceğini de ekledi.

USTALARA SAYGI

Festival bu yıl Onur Ödülleri’ni, Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar, Ayten Uncuoğlu, Tamer Yiğit, Sibel Kekilli ve Coşkun Göğen’e veriyor. Kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla gerçekleşen lansmanda, Almanya’daki açılış programına seyahat koşulları nedeniyle katılamayacak olan Yaşam Boyu Onur Ödülü alan sanatçılardan Ayten Uncuoğlu ve Coşkun Göğen’e ödülleri takdim edildi. Sağlık sebepleriyle lansmana katılamayan Tamer Yiğit’e ise ödülü daha sonra takdim edilecek.

Usta sanatçılar ödüllerini Menderes Samancılar ve Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı’nın elinden aldılar. Duygu dolu anların yaşandığı ödül takdimi sonrasında konuşan Ayten Uncuoğlu, “böyle anlamlı bir festivalde ödül almak benim için büyük bir mutluluk ve gurur” dedi.

Coşkun Göğen de duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Yeşilçam olarak bu ödülü almakla çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül takdimi sırasında konuşan Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı ise, “yurt dışındaki açılışımıza çeşitli nedenlerle katılamayan ama sanat hayatları boyunca iz bırakan bu değerli isimlere vefa borcumuzu yerine getirmek bizim için bir onurdur. Onur ödüllerimiz, yalnızca bir takdir değil, Türk sinemasına emek veren sanatçılara duyduğumuz minnettarlığın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl festivale katılamadığı için Halil İbrahim Ceyhan’ın da ödülünü aldığı lansmana, Menderes Samancılar, Ayten Uncuoğlu, Coşkun Göğen, Aslı Tandoğan, Halil İbrahim Ceyhan, Berrin Arısoy, Gökhan Mumcu, Selma Semiz, Senan Kara, Ali İlhan, Mahmut Cevher, Deniz Barut, Fehmi Yaşar, Yüksel Aksu, Dilay Kant, Elvin Beşikçioğlu, Emre Kızılırmak, Füsun Kostak, Gurur Aydoğan, Vildan Mumcu, Müfitcan Saçıntı, Ümit Belen, Yekta Kopan, Sennur Nogaylar, Ufuk Kaplan ve Nurdan Tekeoğlu katıldı. Vahide Perçin, Erdal Özyağcılar ve Sibel Kekilli ise ödüllerini Frankfurt’ta gerçekleştirilecek açılış gecesinde alacaklar.

VEFA ÖDÜLÜ YILMAZ ZAFER’İN

Bu yılın bir diğer anlamlı ödülü ise Türk sinemasının unutulmaz aktörlerine verilen Vefa Ödülü olacak. Bu yılki ödülün sahibi ise, çok genç yaşta hayatını kaybeden, sinemamız için önemli filmlerin vazgeçilmez aktörü olarak hafızalarımıza yer eden Yılmaz Zafer. Yılmaz Zafer’in Vefa Ödülü, Frankfurt’taki açılış gecesinde eşi Perihan Savaş’a takdim edilecek.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Basın toplantısının dikkat çeken en önemli anlarından biri ise, festivalin yarışma kategorilerinde finale kalan filmlerin duyurulması oldu. Uzun metraj, belgesel ve üniversiteler arası kısa film kategorilerinde finale kalan filmler, alanında uzman isimlerden oluşan ön jüri tarafından seçildi. Jüride, Uzun Metraj dalında Yönetmen Ümran Safter, Sinema Yazarı ve Eleştirmen Murat Tolga Şen ve Oyuncu Senan Kara, Kısa Film dalında Yönetmen Gizem İbak, Sinema Eleştirmeni ve Çocuk Kitapları Yazarı Banu Bozdemir, Akademisyen Dr. Gülizar Öztürk Şahin, Belgesel dalında Yönetmen Ozan Turgut, Oyuncu Nurten İnan ve Akademisyen Dr. Murat Çetinkaya yer aldı.

Ön jürinin değerlendirmeleri neticesinde finale kalan filmler;

Uzun Metraj Film Finalistleri:

Tavşan İmparatorluğu- Yönetmen Seyfettin Tokmak

O da Bir Şey mi – Yönetmen Pelin Esmer

Gündüz Apollon Gece Athena – Yönetmen Emine Yıldırım

Barselo- Yönetmen Erdem Yener

Buradayım İyiyim- Yönetmen Emine Emel Balcı

Sahibinden Rahmet- Yönetmen Gözde Yetişkin, Emre Sert

Gülizar- Yönetmen Belkıs Bayrak

Bildiğin Gibi Değil- Yönetmen Vuslat Saraçoğlu

Aldığımız Nefes - Yönetmen Şeyhmus Altun

Perde- Yönetmen Özkan Çelik

Noir - Ragıp Ergün

Belgesel Film Finalistleri:

Berona – Yönetmen Barış Altı

Filos - Yönetmen Nurdan Tekeoğlu, Orhan Tekeoğlu

Kavak Ağacının Gölgesinde- Yönetmen Kenan Diler

Roman Gibi – Yönetmen Tayfun Belet

Muzaffer – Yönetmen Ömer Faruk Çetin

YeniHan – Yönetmen Bingöl Elmas

Biz Radyoyu Çok Sevdik – Yönetmen Nazan Haydari, Cem Hakverdi, Özden Çankaya

Kitabın Rüyası – Yönetmen Aslı Atasoy

Baletler Köyü – Yönetmen Fatih Diren

Pirlerin Düğün – Yönetmen Yalçın Çiftçi

Ali Amca – Yönetmen Ömür Gürgen

Fısıldayan Duvarlar – Eylem Kaftan

Üniversiteler Arası Kısa Film Türkiye Finalistleri:

Hatırlayabildiğim Kadarıyla- Yönetmen Ömer Nusret Tanır, Azmican Zengin

Nemesis –Yönetmen Zin Ataş

Liminal – Yönetmen Ege Yılmaz

Evim Güzel Evim – Yönetmen Yiğit Armutoğlu

Çürük – Yönetmen Emir Aldoğan

Misafirler – Yönetmen Hazal Özen, Neslişah Canbaz

What is the Perfect Measure Mükemmel Ölçü Nedir – Yönetmen Eylül Babur

Umrumda Değil – Yönetmen Deniz Mıdık

The Last Dinner Son Akşam Yemeği– Yönetmen Mete Talay, Ömer Faruk Coşkun

Birbirimize – Yönetmen Sevgi Şanlı

Kısa Film Almanya Finalistleri:

Isolated - Yönetmen Katja Friedrich

Augenblicke – Yönetmen Katja Friedrich

Sentio – Yönetmen Paul Metzdorf

Feige – Yönetmen Gülberk Elif Boşgelmez

Paint it Back – Yönetmen Selena Goedeke Tort

Someone’s Watching Somewhere – Yönetmen Sarah Knoetig

Dustlover – Yönetmen Daniel Meier

Tripping Point – Yönetmen Björn Grzemba

Tigers Smile – Yönetmen Stella Fachinger

Hot F***ingTake – Yönetmen Caroline Weller

HEYECAN DORUKTA!

Ön jürinin değerlendirmesi sonucu Frankfurt’ta yarışmaya hak kazanan filmleri değerlendirecek ana jüri ise yapımcı, yönetmen, görüntü yönetmeni, senarist, müzisyen, oyuncu, film eleştirmeni ve akademisyenlerden oluşuyor.

Filmleri değerlendirecek ana jüri üyeleri;

Uzun Metraj Ana Jürisi

Yapımcı, Yönetmen, Yazar Melanie Gartner, Film Eleştirmeni Barbara Schweizerhof, Görüntü Yönetmeni Jörg Geissler, Yönetmen, Yapımcı Lilo Mangelsdorff, Yapımcı,Yönetmen, Senarist Simon Pilarski

Belgesel Film Yarışma Ana Jürisi

Yönetmen Hasan Ete, Akademisyen Prof. Dr. Nigar Pösteki, Yönetmen Aslı Takmaz, Yönetmen Şeyda Canan, Oyuncu Selin Yeninci

Kısa Film Yarışma Ana Jürisi (Türkiye)

Akademisyen Dr. Erdem Yedekçi, Akademisyen Prof. Dr. Fatima Neşe Kaplan, Oyuncu Rojda Demirer

Kısa Film Yarışma Ana Jürisi (Almanya)

Yapımcı, Yönetmen Jutta Feit, Besteci, Yapımcı Christoph Rinnert, Senarist , Yapımcı Moritz Becherer

SINIRLAR ÖTESİ SİNEMA!

Festival bu yıl da yalnızca Frankfurt’la sınırlı kalmayacak. Offenbach, Wiesbaden, Dietzenbach, Rodgau, Rödermark, Langen, Ginsheim-Gustavsburg, Michelstat, Miltenberg gibi pek çok şehirde düzenlenecek gösterimlerle Türk sineması geniş bir coğrafyada izleyiciyle buluşacak. Ayrıca, açık hava sinemalarında, liselerde ve cezaevlerinde düzenlenecek özel gösterimler, huzurevi buluşmaları ve kültürel atölyelerle toplumun farklı kesimlerine dokunan projeler hayata geçirilecek.

26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali, Almanya merkezli Kültürlerarası Transfer Derneği (Interkultureller Transfer e.V.) tarafından organize ediliyor. Festivalin hayata geçirilmesinde, Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanı sıra Frankfurt Büyükşehir Belediyesi, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Hessen Film ve Medya Kurumu ile Frankfurt Belediyesi Çok Kültürlülük Dairesi’nin ve festivalin Türkiye proje ortağı KADİM’in ( Taha Feyizli) değerli katkıları bulunuyor. Her biri, kültürlerarası diyaloğun güçlenmesine ve Türk sinemasının Avrupa'daki görünürlüğünün artmasına önemli ölçüde destek sağlıyor.