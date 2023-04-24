The Body Shop‘tan herkes için cilt bakımı

The Body Shop’un, vegan içeriklerden oluşan, kuru ve nem kaybı yaşayan ciltler için geliştirdiği Vitamin E, hassas ciltlerin vazgeçilmezi Aloe, karma ve yağlı ciltlerin dengeleyicisi Seaweed serilerinin formülleri zenginleştirilerek, %100 geri dönüşümlü ambalajlar tercih edilerek serilere yeni bir görünüm kazandırıldı.

The Body Shop’un birbirinden farklı özelliklere ve ihtiyaçlara sahip cilt tiplerine özel olarak geliştirdiği serileri sayesinde kendinize en uygun cilt bakım serisini oluşturabileceksiniz. Cildinizin ihtiyaçları doğrultusunda 3 serinin içerisinde de bulunan ürünlerden de seçimler gerçekleştirerek kendinize özel bir cilt bakım serisi yaratarak güzellik rutininizi keyifle bir hale getirebilirsiniz.

The Body Shop’un Vitamin E, Aloe ve Seaweed serilerinin 50 ml boyutundaki büyüleyici etkiye sahip nemlendiricileri sınırlı bir süre için çok avantajlı fiyatlarıyla sizlerle tanışmayı bekliyor.

Neme doymuş bir cilt için Vitamin E

Cildinizde nemli, sağlıklı ve mutlu bir hissiyata sahip olmak istiyorsanız Vitamin E serisi tam size göre!

Nem kaybını ve cilt kurumasını en aza indirmeye yardımcı olan E vitamini, güçlü bir antioksidan olmasına rağmen vücudumuzun E vitaminini doğal olarak üretememesi sebebiyle cildimizi korumaya ve beslemeye yardımcı olmak için cilt bakımımızı E Vitamini açısından zengin ürünlerle desteklemek bizler için çok önemlidir. İşte bu noktada sizleri Vitamin E serimizle tanıştırmak isteriz.

The Body Shop’un ikonik Vitamin E cilt bakım serisi 1970’li yıllardan beri nemlendirme gücüyle popülerliğini sürdürüyor.

Cildin tazelenmiş ve nemle dolgun hissetmesine yardımcı olmak için E vitaminin gücünden yararlanan Vitamin E serisi; doğal kaynaklı hyaluronik asit, zengin doğal bir E vitamini kaynağı olan ahududu, çekirdeği yağı ile zenginleştirilerek gerçek bir nem kahramanı olarak tüm cilt tiplerinde nem artışını sağlamaya yardımcı oluyor.

Seriye yeni eklenen, ultra hafif, yağsız Çift Fazlı E Vitaminli Nemlendirici Serum’un serum fazı gücünü doğal kaynaklı hyaluronik asitten alarak cilde 30 saate kadar yoğun nem sağlamaya yardımcı olurken, yağ fazı ise E vitamini ve ahududu çekirdeği yağı ile desteklenerek cildin gün boyu nemle dolgun görünmesini sağlıyor.

Çift Fazlı E Vitaminli Nem Serumu özelinde heyecanlı bir hamle gerçekleştirdiklerini belirten The Body Shop’un, Ürün Geliştirme Küresel Direktörü Laura Keane “Bu eşsiz Çift Fazlı E Vitaminli Nem Serumu, gece ve gündüz mutlu, nemli ve sağlıklı görünen bir cilt sağlamaya yardımcı olmak için güçlü doğal kaynaklı bileşenler kullanan heyecan verici bir yeniliktir.” açıklamasında bulundu.

Vitamin E serisinin yıldız ürünlerinden biri olan Nemlendirici Gündüz Kremi doğal kaynaklı hyaluronik asit ile zenginleştirilerek ciltte 48 saat boyunca nemlendirme, 8 saat boyunca ise cilt nemlendirilmesinde %38 oranında bir artış sağlayarak cildin pürüzsüz ve nemle dolgun görünmesine destek oluyor.

Nazik Yüz Yıkama Jeli, cildin günlük yüz yıkama jeli olup cildinizin temiz, yumuşak ve tazelenmiş hissetmesini sağlarken, Krem Temizleyici; günlük olarak kirleri ve makyajı cildinizden etkili bir şekilde temizleyerek temiz ve yumuşak bir hissiyat yaratıyor. Nemlendirici Tonik makyaj kalıntılarınıetkili bir şekilde temizleyerek ciltte nemlenmiş, tazelenmiş ve kuruluktan korunmuş bir his bırakılmasına destek olurken, Jel Krem ise 48 saat hidrasyon sağlayarak cildin anında nemlenmiş ve nemle dolgunlaşmış hissetmesini sağlayacak.

Yoğun Nemlendirici Krem, 72 saat hidrasyon sağlayarak cildin kuruluğa karşı korunmasına yardımcı olup cildi nemle besleyerek, dolgun bir hissiyat bırakmasını sağlayan yoğun bir yüz nemlendiricisi, cildi gece boyunca nem kaybına karşı koruyarak besleyen ve hızlı emilen bir yapıya sahip olan Nemlendirici Gece Kremi ise 72 saat hidrasyon sağlayarak cildin nemle dolgunlaşarak pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Kağıt Maske; cilde 24 saat nemlendirme sağlayıp aynı zamanda anında nemlenmiş, dolgun, daha yumuşak ve pürüzsüz bir hissiyat sağlıyor. Göz Kremi, cildin nemle beslenmiş, pürüzsüz ve tazelenmiş görünmesini sağlarken, Uyku Maskesi ise cildinizin sabaha kadar neme doymasını sağlayacak.

Vitamin E

Vitamin E Nazik Yüz Yıkama Jeli – 249,90 TL

Vitamin E Krem Temizleyici – 199,90 TL

Vitamin E Nemlendirici Tonik – 249,90 TL

Vitamin E Nemlendirici Gündüz Kremi 50 ml – 299,90 TL

100 ml- 499,90 TL

Vitamin E Nemlendirici Jel Krem 50 ml – 299,90 TL

Vitamin E Yoğun Nemlendirici Krem 50 ml – 299,90 TL

Vitamin E Nemlendirici Gece Kremi 50 ml – 299,90 TL

Vitamin E Kağıt Maske – 79,90 TL

Vitamin E Göz Kremi – 299,90 TL

Vitamin E Uyku Maskesi – 399,90 TL

Vitamin E Çift - Faz Nemlendirici Serum – 399,90 TL

Hassas bir cilt için Aloe

Hassas ciltleri sakinleştirmek için özel olarak formüle edilerek oluşturulan yatıştırıcı özelliğe sahip Aloe serisi sayesinde yüz, vücut ve koltuk altları olmak üzere tüm hassas bölgelerinizi önemseyerek baştan ayağa cilt ve vücut bakım rutininizi oluşturabilirsiniz.

Meksika’da adil ticaretle, işini bilen ve çevreye en az zararı vererek hasat edilerek elde edilmiş aloe vera içeriği ciltte yumuşacık, nemle beslenmiş bir his bırakırken, Çin tıbbında yüz yıllardır kullanılan, Asya'nın sulak alanlarına özgü uzun ömürlü bir bitki olan ve daha çok "kaplan otu" olarak adlandırılan Cica Özünün hassas ciltler üzerinde mükemmel bir onarıcı olması sebebiyle cildinizde etkileyici bir rahatlama hissedeceksiniz.

Aloe serisinin gündüz ve gece kremlerinin cildi iyileştiren cica (sika) bitkisi ile güçlendirilmesi sayesinde hassas cildiniz rahatsızlıktan ve kuruluktan kurtulup sakinleşerek 48 saat boyunca neme doyacak.

Yatıştırıcı Tonik, makyaj kalıntılarınızı ve günlük maruz kaldığınız kiri temizleyerek, cildinizi sakinleştirip nemlendirilmiş ve yatıştırılmış bir hissiyat bırakırken, Yeni Yatıştırıcı Krem Temizleyici, nazik bir formülle ciltte soyulma yaratmadan kuruluktan arınmış temiz, taze bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacak. Hassas cildi yatıştırmak ve sakinleştirmek için formüle edilen Yatıştırıcı Gündüz Kremi cildinizi 48 saat nemlendirerek, ilk kullanımdan sonra cildinizde gözle görülür şekilde rahatlama sağlarken, siz uyurken hassas cildinizi yatıştırmak ve sakinleştirmek için formüle edilen Yatıştırıcı Gece Kremi ise 48 saat boyunca nemlendirme sağlayarak gece boyunca kuruyan cildinizin nazikçe rahatlamasını sağlayacak.

Cildin kurumasını önleyen serinletici bir formüle sahip olan Çok Amaçlı Yüz ve Vücut Jeli cildinizde kuruluktan kurtulmuş ve sakinleşmiş bir hissiyat bırakırken, koku, renk ve alkol içermeyen Onarıcı Roll-On Deodorant ise hassas koltuk altınızın kuruluğunu yatıştırırken içeriğinde bulunan alüminyum tuzları terlemenizi önleyecek. Yatıştırıcı Kağıt Maske sayesinde ise yenilenmiş cildiniz 24 saat boyunca nemli kalacak.

Aloe

Aloe Yatıştırıcı Krem Temizleyici – 199,90 TL

Aloe Yatıştırıcı Tonik – 249,90 TL

Aloe Yatıştırıcı Gündüz Kremi 50 ml – 299,90 TL

Aloe Yatıştırıcı Gece Kremi 50 ml – 299,90 TL

Aloe Çok Amaçlı Yüz ve Vücut Jeli –249,90 TL

Aloe Yatıştırıcı Roll-on Deodorant - 229,90 TL

Aloe Yatıştırıcı Kağıt Maske – 79,90 TL

Dengelenmiş bir cilt için Seaweed

Cildinizdeki doğal yağları dengeleyen bir cilt bakımı rutini mi arıyorsunuz? Sağlıklı, dengeli ve neme karşı korumalı görünen bir cilt için Seaweed serisi tam size göre!

Karma ve yağlı ciltlerde matlık, kuruluk ve yağ problemlerini dengelemek için özel olarak tasarlanan Seaweed serisinin içeriğinde bulunan deniz yosunu cilt dengesizliklerinizi ve sebum seviyelerini kontrol altına alarak cildinizin nemlenmesini sağlayacak.

Yağ Kontrol Toniği makyajınızı çıkarmaya yardımcı olurken, cildinizde dengeli bir his bırakarak ciltte bulunan fazla yağı kontrol altına alıp cildinizin rahatlamasını sağlarken, Yağ Kontrol Yıkama Jeli, cildinizi kuru veya gergin bırakmadan derinlemesine temizleyerek cildinizde dengeli ve mat bir görüntü oluşmasına yardımcı olacak.

Bitki kaynaklı prebiyotiklerin cildinizdeki mikroorganizmaları daha fazla desteklemesi için içeriği güçlendirilen Dengeleyici Jel Krem ise cildinizi 48 saat boyunca nemli hissettirerek düzenli kullanımla cildinizin aşırı sebum seviyelerini dengelemeye yardımcı olup cildinizde nemle dengelenmiş kontrol altında bir his bırakılmasını sağlayacak.

Ölü cilt hücrelerini nazikçe temizleyerek cildin mat ve dengeli görünmesini sağlayan Dengeleyici Scrub ciltte kuruluk hissi yaratmadan yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakırken, Dengeleyici Gece Maskesi ise yağlı olmayan hafif formülü ile cildinizin dengeli ve mat görünmesini sağlayacak.

Seaweed

Seaweed Dengeleyici Yüz Yıkama Jeli – 249,90 TL

Seaweed Dengeleyici Scrub – 299,90 TL

Seaweed Dengeleyici Tonik – 249,90 TL

Seaweed Dengeleyici Jel Krem 50 ml – 299,90 TL

Seaweed Dengeleyici Jel Gece Maskesi – 399,90 TL