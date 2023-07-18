 Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.



Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, sosyal medyada sürpriz ilişkilerini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcı ile partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

AŞIKLAR BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Yalıkavak’taki Momo'da ilk kez objektiflere takıldı. Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çeviren Zeynep Bastık, oturdukları masada aşka geldi. Sandalyeden kalkan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı.



AKŞAMA KADAR DANS ETTİ

Denize girmemeyi tercih eden Bastık, akşam saatlerine kadar beach'teki partide dans edip eğlendi.

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