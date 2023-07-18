  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi

Menajer Tolga Akış'la evliliğini geçtiğimiz temmuz ayında sonlandıran Zeynep Bastık, boşanmasından bir yıl sonra gönlünü kaptırdığı Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatilinde görüntülendi. Neşesi bir hayli yerinde olan şarkıcı, sevgilisinin boynuna sarıldı.

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi
Zeynep Bastık ile Ali Can Ayyıldız, sosyal medyada sürpriz ilişkilerini ilan etmişti. Ayyıldız, ünlü şarkıcı ile partide çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, birlikteliklerini gözler önüne sermişti.

 Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi

AŞIKLAR BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Çiçeği burnunda aşıklar, önceki gün Yalıkavak’taki Momo'da ilk kez objektiflere takıldı. Çeşme tatilinin ardından rotayı Bodrum’a çeviren Zeynep Bastık, oturdukları masada aşka geldi. Sandalyeden kalkan şarkıcı, Ali Can Ayyıldız'ın boynuna sarıldı.

Yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum'da olan Zeynep Bastık aşka geldi
AKŞAMA KADAR DANS ETTİ

Denize girmemeyi tercih eden Bastık, akşam saatlerine kadar beach'teki partide dans edip eğlendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü
  Magazin

Topaloğlu ve Kara ailelerinin mutlu günü

Defne Samyeli fahiş fiyata satılan kremler için bakın ne dedi?
  Magazin

Defne Samyeli fahiş fiyata satılan kremler için bakın ne dedi?

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...
  Magazin

Tan Taşçı'dan flaş itiraf: İnsanı yaşlandırır...

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular
  Magazin

Ünlü oyuncular denizde masa kurdular

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!
  Magazin

Burak Özçivit'in son halini görenler gözlerine inanamadı!

Sedef’e Yemeğe Bekleriz yeni bölümüyle beIN GURME ekranlarında!
  Güncel

Sedef’e Yemeğe Bekleriz yeni bölümüyle beIN GURME ekranlarında!