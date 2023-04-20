Yeliz Şar'ın annesi Şehriban Şule Şar son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncu Yeliz Şar, annesinin ölümüyle sarsıldı. Yeliz Şar’ın annesi Şehriban Şule Şar, salı günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Şar, acı haberi sosyal medya hesabından “Canım biricik annem, hayatım, bir tanemi maalesef kaybettik” sözleriyle duyurdu.

78 yaşında vefat eden Şehriban Şule Şar için Üsküdar Şakirin Cami’nde cenaze namazı kılındı. Elinde “Kızın” yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekti.



Şar, “Daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. 3 kez kalbini çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti” dedi.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Yeliz Şar’ın sanatçı dostları Çiğdem Batur, Volkan Severcan, yapımcı Mehmet Yiğit Alp ve aile yakınları katıldı. Şar’ı eski eşi Tolga Güleç ve bir dönem nişanlandığı Davut Güloğlu da acılı gününde yalnız bırakmadı.

Güleç ve Güloğlu, Şar’a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Şehriban Şule Şar, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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