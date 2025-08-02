 Yankı fırtınası yeniden başlıyor!

TRT Tabii’nin beğeniyle takip edilen dizisi Yankı, ikinci sezon çekimlerine güçlü bir oyuncu kadrosuyla başladı.



Heybe Yapım imzasını taşıyan dizinin yönetmenliğini Ömer Baykul üstleniyor. Murat Ünalmış, Erkan Avcı, Leyla Lydia Tuğutlu, Ali Sürmeli, Murat Han, Fatma Toptaş ve Erkan Petekkaya gibi usta isimlere, bu sezon başka bir usta oyuncu Alper Atak da dahil oldu. Atak, dizide BDDK Başkanı Engin Koçak karakterine hayat veriyor. Daha önce birçok yapımda unutulmaz karakterlere imza atan başarılı oyuncunun Yankı’daki performansı, şimdiden büyük merak uyandırdı.

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