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Ünlülerin Bodrum çıkarması

Özge Özpirinçci, Berrak Tüzünataç ve Fırat Çelik, Bodrum sezonunu açtı. Özpirinçci'nin eşi, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkarırken eşi Burak Yamantürk ise başka bir plajda kızları Mercan'la ilgilendi

Ünlülerin Bodrum çıkarması

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler rotalarını Bodrum'a çevirdi.

Ünlülerin Bodrum çıkarması

Sezonu açan ünlülerden Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Berrak Tüzünataç ve Fırat Çelik Bodrum'a çıkartma yaptı.

Ünlülerin Bodrum çıkarması
Grup, Momo Beac'te denize girip bol bol güneşlendi.

Ünlülerin Bodrum çıkarması

Tüzünataç, fit fiziğiyle dikkat çekti. Aynı saatlerde ise Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk ise kızı Mercan'la Bitez'de deniz kenarında görüntülendi.

Ünlülerin Bodrum çıkarması

Yamantürk, "Bugün çocuğumlayım... Baba-kız takılıyoruz" diye konuştu.

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