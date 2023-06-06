Ünlülerin Bodrum çıkarması

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yazın gelmesiyle birlikte ünlü isimler rotalarını Bodrum'a çevirdi.

Sezonu açan ünlülerden Özge Özpirinçci-Burak Yamantürk, Berrak Tüzünataç ve Fırat Çelik Bodrum'a çıkartma yaptı.



Grup, Momo Beac'te denize girip bol bol güneşlendi.

Tüzünataç, fit fiziğiyle dikkat çekti. Aynı saatlerde ise Özpirinçci'nin eşi Burak Yamantürk ise kızı Mercan'la Bitez'de deniz kenarında görüntülendi.

Yamantürk, "Bugün çocuğumlayım... Baba-kız takılıyoruz" diye konuştu.

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