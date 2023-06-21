 Ünlü sunucu Saba Tümer'den bikinili poz

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Saba Tümer, önceki gün Çeşme Fun Beach’te görüntülendi.

Beyaz bikini ve şapkasıyla objektiflere yansıyan ünü sunucu, denizde telefonu elinden düşürmedi. Uzun süre denizde kalan Tümer’in fit hali dikkat çekti.

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