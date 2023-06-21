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Ünlü sunucu Saba Tümer'den bikinili poz

Ünlü sunucu Saban Tümer, yaz sezonunu Çeşme'de açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü sunucu Saba Tümer'den bikinili poz

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Saba Tümer, önceki gün Çeşme Fun Beach’te görüntülendi.

 Ünlü sunucu Saba Tümer'den bikinili poz

Beyaz bikini ve şapkasıyla objektiflere yansıyan ünü sunucu, denizde telefonu elinden düşürmedi. Uzun süre denizde kalan Tümer’in fit hali dikkat çekti.

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