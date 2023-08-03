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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'dan sevgilisine plajda defile!

Şarkıcı Zeynep Bastık, sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile Bodrum tatiline devam ediyor. Saatlerce şezlongta güneşlenen ikiliden Bastık, sevgilisini kremlerken objektiflere yansıdı. Bir ara konakladıkları otelin içerisinde bulunan butikte alışveriş yapan ünlü popçu, satın aldığı gömleği Ayyıldız'a gösterdi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'dan sevgilisine plajda defile!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Zeynep Bastık, üç yıldır birlikte olduğu menajer Tolga Akış ile Temmuz 2021'de Alaçatı'da gerçekleşen törenle hayatını birleştirmişti. Evliliği yürütemeyen çift, Temmuz 2022'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. 8 Temmuz'da 30 yaşına giren Bastık, evinde düzenlediği partiye yakınlarını davet etmişti. Kutlamadan eğlenceli anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen popçunun yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'dan sevgilisine plajda defile!
Turizm cenneti Bodrum'da tatil yapan popçu ile Ali Can Ayyıldız, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında görüntülendi. Saatlerce şezlonglarda uzanan çiçeği burnunda çift, denize girmedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'dan sevgilisine plajda defile!
Sevgilisine güneş kremi süren Bastık, Ayyıldız'a adeta plajda defile yaptı. Bikinisinin altına pareosunu bağlayıp, otel içerisinde bulunan butiğe giren Bastık, burada alışveriş yaptı.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'dan sevgilisine plajda defile!
GÖMLEĞİ SEVGİLİSİNE GÖSTERDİ

Zeynep Bastık, butikten ilk olarak kendine bir çanta aldı. Şarkıcı, çantaya koyduğu siyah gömleğini sevgilisine göstermeyi ihmal etmedi. Mağazada kredi kartının yanında olmadığını fark eden Bastık, şezlongların olduğu yeri mağaza görevlisine gösterdikten sonra elinde pos cihazıyla yanına gelen çalışana oturduğu yerden ödeme yaptı.

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