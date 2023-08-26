Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı

Milliywt'ten Umut Ünver'in haberine göre; Müziğe verdiği arada spor eğitmenliğine yönelen 36 yaşındaki Yasemin Yürük, son olarak geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’taki ünlü bir plajda objektiflere takıldı.



Kız arkadaşıyla sörf tahtasının üzerinde eğlenen şarkıcının keyifli anları, kameralara böyle yansıdı.

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