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Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı

Bir döneme damga vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden Yasemin Yürük, arkadaşıyla birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi. Ünlü ismin sörf tahtasındaki eğlenceli anları, kameralara yansıdı.

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı

Milliywt'ten Umut Ünver'in haberine göre; Müziğe verdiği arada spor eğitmenliğine yönelen 36 yaşındaki Yasemin Yürük, son olarak geçtiğimiz gün Bodrum Yalıkavak’taki ünlü bir plajda objektiflere takıldı.

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı
Kız arkadaşıyla sörf tahtasının üzerinde eğlenen şarkıcının keyifli anları, kameralara böyle yansıdı.

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük kürek sörfü yaptı

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