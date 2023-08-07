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Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük Bodrum'da aşka geldi

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük, sevgilisi Semih Pilosof ile Bodrum’da tatilde.

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük Bodrum'da aşka geldi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Sevgililer önceki gün Ortakent’teki bir plajda objektife takıldı. Çiftin denize girmesiyle çıkması bir oldu.

Ünlü şarkıcı Yasemin Yürük Bodrum'da aşka geldi

Soğuk suda üşüyen Yasemin Yürük önce sevgilisine sarıldı, ardından hızlıca sudan çıkıp şezlonguna döndü ve bikinisini değiştirdi.

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