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Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabısı ile görüntülendi

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabasıyla görüntülendi. İşte haberin detayları...

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabısı ile görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden müzisyen Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural çift, kızları İlayda ile birlikte tatilde görüntülendi. Ünlü çift önceki gün Gündoğan’da görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabısı ile görüntülendi

İlayda’nın denizde olduğu sırada şezlongunda tişört ve ayakkabısıyla yatan şarkıcının bu hali objektiflere yansıdı.

 Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabısı ile görüntülendi

BABA-KIZ KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞADI

İlayda’nın annesi Kıvılcım Ural’dan dondurma isteği hemen karşılık buldu. Kaan Tangöze, kızıyla zaman geçirip keyifli dakikalar yaşadı.

Ünlü şarkıcı Kaan Tangöze şezlongta kıyafeti ve ayakkabısı ile görüntülendi

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