Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden müzisyen Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural çift, kızları İlayda ile birlikte tatilde görüntülendi. Ünlü çift önceki gün Gündoğan’da görüntülendi.

İlayda’nın denizde olduğu sırada şezlongunda tişört ve ayakkabısıyla yatan şarkıcının bu hali objektiflere yansıdı.

BABA-KIZ KEYİFLİ DAKİKALAR YAŞADI

İlayda’nın annesi Kıvılcım Ural’dan dondurma isteği hemen karşılık buldu. Kaan Tangöze, kızıyla zaman geçirip keyifli dakikalar yaşadı.

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