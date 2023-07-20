Ünlü şarkıcı Betül Demir bikinili görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Yeni şarkısı 'Geceye Tiryaki'yi müzikseverlerin beğenisine sunan ünlü şarkıcı Betül Demir, konser ve stüdyo çalışmalarına mini bir arası vererek soluğu tatilde aldı.



Sezonun yorgunluğunu atmak için Bodrum Gündoğan'ı tercih eden Demir, bunaltıcı sıcaklardan kaçarak, Ege'nin mavi sularında dinlendi.



KAHKALARI PLAJA KADAR ULAŞTI

42 yaşındaki şarkıcı, denize girdiği yerde tanıştığı minik hayranı ile uzun ve eğlenceli bir sohbete daldı.



Kahkahaları plaja kadar ulaşan ve oldukça neşeli olduğu dikkatlerden kaçmayan ünlü isim, kusursuz fiziğiyle de dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

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