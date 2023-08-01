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Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu klip sonrası Çeşme'ye gitti  

'Aldırma' adlı şarkısına geçtiğimiz ay Almanya'nın başkenti Berlin'de klip çeken ve "10 bin euro dolandırıldım" açıklamasıyla gündeme gelen Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme'de tatil yapıyor. Ege'de deniz ve güneşin tadını çıkaran genç şarkıcı, fit hali ile dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu klip sonrası Çeşme'ye gitti  

Hürriyyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada gündem olan klibinin ardından önceki gün Çeşme'de tek başına tatil yaparken objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu klip sonrası Çeşme'ye gitti  
Formda görüntüsüyle bakışları üzerinde toplayan ünlü isim, sıcağa danamayıp kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu klip sonrası Çeşme'ye gitti  

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