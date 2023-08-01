Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu klip sonrası Çeşme'ye gitti  

Hürriyyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada gündem olan klibinin ardından önceki gün Çeşme'de tek başına tatil yaparken objektiflere yansıdı.



Formda görüntüsüyle bakışları üzerinde toplayan ünlü isim, sıcağa danamayıp kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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