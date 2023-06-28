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Ünlü oyuncu Tuvana Türkay bikinili görüntülendi

Ünlü oyuncular Tuvana Türkay ile Asuman Dabak, Çeşme'de görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay bikinili görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü oyuncular Tuvana Türkay ile Asuman Dabak, soluğu plajda aldı. Şezlonglarında uzun süre sohbet ettikten sonra akşam saatlerinde denize giren ikilinin keyifli anları objektiflere böyle yansıdı. Türkay ile Dabak uzun süre şezlonglarında sohbet ettiler. Akşama doğru denize giren ikilinin keyifli halleri, objektiflere böyle yansıdı.

 Ünlü oyuncu Tuvana Türkay bikinili görüntülendi

GÜNEŞLENMEYE DEVAM ETTİLER

Bir ara köpeği Iggy'yi de denize sokan Türkay, onunla oyun oynadı. Oyuncu arkadaşlar, denizden çıkar çıkmaz şezlonglarına geçerek güneşlenmeye devam ettiler.

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay bikinili görüntülendi
"ERKEN BİTEN SET"

Öte yandan kısa bir süre önce iş insanı İzzet Antebi ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Tuvana Türkay, geçtiğimiz günlerde 5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmıştı.

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