Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eren Hacısalihoğlu ve Selin Türkmen sezonu Çeşme’de açtı.

The Beach of Momo’da görüntülenen oyuncu çift, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Akşam saatlerinde birlikte yüzen Hacısalihoğlu ve Türkmen denizden çıkarken birbirini öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

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