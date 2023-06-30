  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Eren Hacısalihoğlu ve Selin Türkmen sezonu Çeşme’de açtı.

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

The Beach of Momo’da görüntülenen oyuncu çift, gün boyu güneşin tadını çıkardı. Akşam saatlerinde birlikte yüzen Hacısalihoğlu ve Türkmen denizden çıkarken birbirini öpücüklere boğdu. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Selin Türkmen ile Eren Hacısalihoğlu Çeşme'de aşka geldi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Bafetimbi Gomis evlendi
  Magazin

Bafetimbi Gomis evlendi

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi
  Magazin

Ajda Pekkan'dan bayram sahnesi

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi
  Magazin

Ünlü model Özlem Yıldız ile Mete Vardar aşkı belgelendi

Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  
  Magazin

Yoğun bakıma kaldırılan Madonna'dan yeni haber!  

Sibel Can'dan flaş itiraf: Sahnede olduğum her an...
  Magazin

Sibel Can'dan flaş itiraf: Sahnede olduğum her an...

Bayramda sahne alan Gülşen yine kombiniyle konuşuldu
  Magazin

Bayramda sahne alan Gülşen yine kombiniyle konuşuldu