Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan estetik atlayış

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Vatanım Sensin', 'Kördüğüm' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda kamera şarşısına geçen Saadet Işıl Aksoy, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, konakladığı otelin plajında görüntülendi.



Erken saatte kalkıp, deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, yarım saat suda kaldı. Mekanın iskelesine çıkıp estetik bir atlayış yapan Aksoy'un bu halleri objektiflere yansıdı.



Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Saadet Işıl Aksoy, formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

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