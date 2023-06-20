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Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan estetik atlayış

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy, yaz sezonunu Bodrum'da açtı. Ünlü oyuncunun estetik atlayışı dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan estetik atlayış

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 'Vatanım Sensin', 'Kördüğüm' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda kamera şarşısına geçen Saadet Işıl Aksoy, Bodrum'da tatil yapıyor. Ünlü oyuncu, konakladığı otelin plajında görüntülendi.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan estetik atlayış
Erken saatte kalkıp, deniz keyfi yapan ünlü oyuncu, yarım saat suda kaldı. Mekanın iskelesine çıkıp estetik bir atlayış yapan Aksoy'un bu halleri objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan estetik atlayış
Neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlenen Saadet Işıl Aksoy, formda görüntüsüyle tüm bakışları üzerinde topladı.

 

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