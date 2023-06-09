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Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk, yaz sezonunu Bodrum'da böyle açtı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Rabia Soytürk, bir derginin röportajı için Ruins Bodrum'da objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Oyuncu, plajda birbirinden eğlenceli kareler verdi.

 Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

Neşeli haliyle dikkat çeken Soyürk, daha sonra deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Ünlü oyuncu Rabia Soytürk sezonu böyle açtı

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