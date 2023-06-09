Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kanal D'de ekrana gelen 'Veda Mektubu' dizisinde rol alan Rabia Soytürk, bir derginin röportajı için Ruins Bodrum'da objektif karşısına geçti.

Oyuncu, plajda birbirinden eğlenceli kareler verdi.

Neşeli haliyle dikkat çeken Soyürk, daha sonra deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.