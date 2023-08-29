Ünlü oyuncu Öykü Karayel oğluyla denize girdi!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Yaz dönemini İzmir'in popüler tatil bölgesi Çeşme'de değerlendiren Öykü Karayel, oğlu ile denize girdi.

Can Bonomo, konser programı başladığı için ailesinin yanında yer almadı. Karayel, iki yaşındaki oğluyla vakit geçirip deniz ve güneşin tadını çıkardı.



Güzel oyuncu ile aynı mekanda olan arkadaşı Melikşah Altuntaş, anne-oğulun yanlarına gelip, Roman'la ilgilendi.

Oğlunu yanından ayırmayan Karayel, çok fazla suyun içinde kalamadığı için şezlonguna geri dönmek zorunda kaldı.

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