Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya (32), önceki gün heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42) ile Çeşme Dalyan'da bulunan The Beach Od Momo'da objektiflere yansıdı.



Erken saatte beach’e gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet ettiler. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya’ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etti.



Sıcağa dayanamayarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Şahinkaya ve Yusufi, suda birbirlerine yaptıkları şakalarla zaman geçirdiler.



Formda görüntüsü ile tüm bakışları üzerinde toplayan oyuncu ve sevgilisi, sezonun yorgunluğunu Çeşme'de attı.

İkili, duş aldıktan sonra şezlonglarına geçip, hem güneşlendiler hem de arkadaşlarıyla sohbet ettiler.

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