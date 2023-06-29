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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi

Ünlüler, sezonun yorgunluğunu atmak için rotalarını tatil bölgelerine çevirdi. Bayram tatilini fırsat bilip soluğu tatilde alan isimlerden biri de Nilperi Şahinkaya oldu.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Nilperi Şahinkaya (32), önceki gün heykeltraş sevgilisi Emre Yusufi (42) ile Çeşme Dalyan'da bulunan The Beach Od Momo'da objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi
Erken saatte beach’e gelen sevgililer, uzun süre arkadaşları ile sohbet ettiler. Önce arkadaşı ile denize giren Şanhinkaya’ya, daha sonra sevgilisi Yusufi de eşlik etti.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi
Sıcağa dayanamayarak kendilerini Ege'nin serin sularına bırakan ikili, denizin keyfini doyasıya çıkardı. Şahinkaya ve Yusufi, suda birbirlerine yaptıkları şakalarla zaman geçirdiler.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi
Formda görüntüsü ile tüm bakışları üzerinde toplayan oyuncu ve sevgilisi, sezonun yorgunluğunu Çeşme'de attı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya bikinili görüntülendi

İkili, duş aldıktan sonra şezlonglarına geçip, hem güneşlendiler hem de arkadaşlarıyla sohbet ettiler.

 

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