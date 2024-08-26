 Ünlü oyuncu Murat Göçmez rolü için kebapçıdan çıkmıyor!

Başarılı oyuncu Murat Göçmez, bu sezon hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ekranlarında dikkatleri üzerine çekiyor.



Gürkan Uygun ile başrolü paylaştığı “Marnalı” dizisiyle dijital platformlarda iz bırakmaya hazırlanan Göçmez, aynı zamanda “Kötü Kan” dizisinde Ertan Saban ve Levent Ülgen ile birlikte Karaoğlu ailesinin Şahin’i olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kötü Kan’daki sürprizli rolü için kilo alması gereken oyuncu, memleketi Hatay’ın ünlü şeflerinden Doğan Güç’ün eşsiz lezzetlerini deneyimlemek için soluğu restoranda aldı.

TİYATRODA FİT, EKRANDA KİLOLU

Göçmez, “Rolüm gereği kilo alıyorum ama tiyatroda fit bir delikanlıyı canlandırıyorum. İki farklı rol için kilomu 90-100 arasında dengeliyorum,” dedi.



İzleyiciyi şaşırtacak bir vücut dengesi kuran oyuncu, bu sezon hem sahnede hem ekranda adından söz ettirecek.



Engin Alkan’ın Tenesse Williams’ın klasik eseri “Arzu Tramvayı”ndan esinlenerek yazdığı ve başrolünde yer aldığı ödüllü “Ölümün Tersi Arzudur” oyununda çarpıcı sahneleri ustalıkla sergileyen Göçmez, ikinci sezonuyla da izleyiciyi büyülemeye devam edecek.



Merakla beklenen projeleriyle Göçmez, bu sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya aday.

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