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Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi

Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'le (32) ilişkisi biten oyuncu Miray Daner (23), yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum'da görüntülenen çiçeği burnunda çift, samimi görüntüler verdi.

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner, yaklaşık iki yıllık ilişkilerini noktalama kararı almıştı. Ayrılık sebebinin Engin'in, İlayda Alişan ile yakınlaşması olduğu iddia edilmişti. Geçtiğimiz haftalarda Academy Day’in kapanış partisinde objektiflere yansıyan Miray Daner, merak konusu olan ayrılığa dair açıklama yapmıştı.

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi
'ÜÇÜNCÜ KİŞİ' CEVABI

Genç oyuncu, "İlişkinin bitme sebebi ihanet mi?" sorusuna, "Evet, ilişkimizi sonlandırdık. Ancak üçüncü kişilerle hiçbir alakası yok. Karşılıklı konuşarak böyle olmasının daha doğru olacağını düşündük. Anlaşarak bir ayrılık kararı aldık" cevabını vermişti.

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi
YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Miray Daner, tüm bunların ardından yeni bir aşka yelken açtı. Bodrum Göltürkbükü’ndeki Atılay balıkta aşka gelen oyuncu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oğlu Ata Caner Çerçioğlu gece boyu birbirleriyle öpüşüp kimseyi aldırmadı.

Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi

Tatil sezonunu açan Miray Daner, Oğulcan Engin’i çabuk unuttu. Arkadaş gurubuyla balık yiyen çift, kalabalık masaya rağmen defalarca öpüşerek birlikteliklerini duyurdu. Mekan içerisinde bir hayli samimi olduğu görülen çift, Göltürkbükü sokaklarında arkadaş gibi yürüyüp önlem aldı. Çiçeği burnunda çift, ardından teknelerine geçerek gözlerden kayboldu.

 Ünlü oyuncu Miray Daner ile Ata Caner Çerçioğlu aşkı belgelendi

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