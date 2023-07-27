Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini noktalayan Merve Oflaz, San Francisco'da yaşayan bir iş insanı Onur Bildik'e gönlünü kaptırmıştı. Oflaz, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi.



Ayrılığın ardından Hakko sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açarken, Oflaz da San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Merve Oflaz ile yeni sevgilisi, geçtiğimiz gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

Bütün gün güneşlenen sevgililer, akşama doğru denize girdi. Uzun süre denizde sevgilisi ile sohbet eden Oflaz, bir taraftan da köpeği Kızım ile oynadı. İkili, daha sonra mekanın restoran kısmına geçerek yemek yedi.

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