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Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!

Merve Oflaz, San Francisco'da yaşayan bir iş insanı sevgilisi Onur Bildik ile tatile çıktı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Allan Hakko ile iki yıllık ilişkisini noktalayan Merve Oflaz, San Francisco'da yaşayan bir iş insanı Onur Bildik'e gönlünü kaptırmıştı. Oflaz, geçtiğimiz gün yeni sevgilisiyle tatilde görüntülendi.

 

Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!
Ayrılığın ardından Hakko sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açarken, Oflaz da San Francisco'da yaşayan iş insanı Onur Bildik ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!

Merve Oflaz ile yeni sevgilisi, geçtiğimiz gün Çeşme'de bir plajda görüntülendi.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz yeni sevgilisiyle tatilde!

Bütün gün güneşlenen sevgililer, akşama doğru denize girdi. Uzun süre denizde sevgilisi ile sohbet eden Oflaz, bir taraftan da köpeği Kızım ile oynadı. İkili, daha sonra mekanın restoran kısmına geçerek yemek yedi.

 

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