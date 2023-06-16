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Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Son olarak Alan Hakko ile birlikte olan ve kısa süre önce ayrılan Merve Oflaz, Çeşme'de görüntülendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Merve Oflaz, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

  Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Oflaz, ilerleyen saatler de köpeği Kızım ile birlikte denize girerek oyun oynadı. Ünlü isim, daha sonra tek başına yüzdükten sonra duş alarak locasına geçti.

Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

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