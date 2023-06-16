  Ünlü oyuncu Merve Oflaz'dan bikinili pozlar

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Merve Oflaz, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi.

Oflaz, ilerleyen saatler de köpeği Kızım ile birlikte denize girerek oyun oynadı. Ünlü isim, daha sonra tek başına yüzdükten sonra duş alarak locasına geçti.

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