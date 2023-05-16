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Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu boşanıyor

Ünlü oyuncu Mert Turak, üç yıl önce nikah masasına oturduğu mimar Birgül Kurtçu ile ayrılmaya karar verdi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu boşanıyor

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Oyuncu Mert Turak, mimar Birgül Kurtçu ile Haziran 2020'de evlenmişti. Evliliğini sosyal medyada yaptığı "En uzun güne uyandık biz" paylaşımıyla duyuran Turak ve eşinin mutluluğuna gölge düştü.

Ünlü oyuncu Mert Turak ile Birgül Kurtçu boşanıyor

Turak ve Kurtçu, geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.

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