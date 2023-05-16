Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; Oyuncu Mert Turak, mimar Birgül Kurtçu ile Haziran 2020'de evlenmişti. Evliliğini sosyal medyada yaptığı "En uzun güne uyandık biz" paylaşımıyla duyuran Turak ve eşinin mutluluğuna gölge düştü.

Turak ve Kurtçu, geçimsizlik nedeniyle ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu, eşiyle olan fotoğraflarını sosyal medyadan kaldırdı.

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