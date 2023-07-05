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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

2011 Türkiye Güzeli, oyuncu Melisa Aslı Pamuk yaz sezonunu Çeşme’de açtı. Önceki gün bir beach'te görüntülenen eski kraliçe kusursuz fiziğiyle dikkat çekti. Ünlü isim arkadaşlarıyla plajı kahkahaya boğdu.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Melisa Aslı Pamuk, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

Kız arkadaşları ile beraber önceki gün bir beach'te görüntülendi.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

Plaja gelir gelmez denize giren üç arkadaş denizdeki kahkahalı sohbetleri ile dikkat çektiler.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı
Uzun süre denizden çıkmayan Pamuk, daha sonra kendilerine ayrılan localarına geçtiler.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

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