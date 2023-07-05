Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un fiziği beğeni topladı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Melisa Aslı Pamuk, yaz sezonunu Çeşme'de açtı.

Kız arkadaşları ile beraber önceki gün bir beach'te görüntülendi.

Plaja gelir gelmez denize giren üç arkadaş denizdeki kahkahalı sohbetleri ile dikkat çektiler.



Uzun süre denizden çıkmayan Pamuk, daha sonra kendilerine ayrılan localarına geçtiler.

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