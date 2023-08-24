Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Çeşme'de!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Kaan Urgancıoğlu ile Denizer, son olarak geçtiğimiz gün Çeşme'de yer alan bir plajda görüntülendi. Bebek bekleyen çiftten Denizer, karnı burnunda denize girdi.



Sonradan eşine eşlik eden Urgancıoğlu, uzun süre denizde kalarak yaptığı şakalarla ve hareketlerle eşini güldürdü.

İkili, daha sonra şezlonglarına geçerek dinlendi.

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