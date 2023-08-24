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Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Çeşme'de!

7 Mayıs'ta sezon finali yapan, Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu (42), sevgilisi Burcu Denizer ile haziran ayında dünyaevine girmiş; önceki günlerde Denizer'in hamile olduğu öğrenilmişti. Ünlü çift, tatil için tercih ettikleri Çeşme'de görüntülendi.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Çeşme'de!

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Kaan Urgancıoğlu ile Denizer, son olarak geçtiğimiz gün Çeşme'de yer alan bir plajda görüntülendi. Bebek bekleyen çiftten Denizer, karnı burnunda denize girdi.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Çeşme'de!
Sonradan eşine eşlik eden Urgancıoğlu, uzun süre denizde kalarak yaptığı şakalarla ve hareketlerle eşini güldürdü.

Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Çeşme'de!

İkili, daha sonra şezlonglarına geçerek dinlendi.

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