  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Yapımcı Burak Sağyaşar ile evli olan Hatice Şendil, Bodrum’da tatil yapıyor. Oyuncu önceki gün kaldığı sitenin iskelesine sabahın erken saatlerinde geldi. Hiç kimse yoktu. Tek başına yüzdü ve duş aldı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Miliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hatice Şendil, önceki gün Bodrum, Gündoğan’daki evlerinin iskelesinde görüntülendi.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Erken saatlerde yürüyüş yapan oyuncu, tempoyu arttırıp koşmaya başladı. Spor saatinin ardından iskeleye çıkarak güneşlenen Hatice Şendil bir yandan da kitap okudu.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

KUSURSUZ FİZİK
Şendil’in kusursuz fiziği beğeni topladı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

2008 yılında 'Kurtlar Vadisi' dizisiyle oyunculuğa başlayan ve sonrasında 'Karadağlar', 'Dila Hanım', 'Kaderimin Yazıldığı Gün', '^Yüksek Sosyete', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol alan Hatice Şendil son olarak Fox Tv'de yayınlanan İyilik dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı
Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi geçtiğimiz aylarda gündem olmuştu.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı
ÖNCEDEN DAHA GÜZELDİ!
Yüzündeki değişime 'Yanaklarına ne oldu?', 'Aşırı estetik dolgu botoks yaptırmış', 'Önceden daha güzeldi' gibi yorumlar yapılmıştı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı
Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile yeniden gündem oldu.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Ünlü oyuncu 'Günaydın' notu düşerek sabah rutinini paylaştı.

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
  Magazin

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
  Magazin

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!
  Magazin

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?
  Yaşam - Sağlık

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi
  Gündem

Ünlü şarkıcı Tuğçe Tayfur sevgilisi Burak Kalfa'dan şiddet gördüğünü söyledi