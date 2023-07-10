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Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’de görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu’yla tatil sezonunu açtı. Önceki gün Türkbükü’ndeki bir beach’te görüntülenen çifte, arkadaşları eşlik etti.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi
Dinç Aydoğdu, erken saate geldikleri beach’in iskelesinden yalnız başına serin sulara daldı. Akşam saatlerine kadar telefonunu elinden düşürmeyen Hande Ataizi, sevgilisi ve arkadaşlarıyla kısa süre deniz keyfi yaptı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi
Oyuncunun denize girmeden iskelenin üzerinde açma germe yapması objektiflere böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Hande Ataizi Bodrum'da bikinili görüntülendi

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