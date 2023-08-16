Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Son olarak 'Hayalet: 3 Yaşam' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a tatile gitti.

Pahalı plajlara para vermek yerine halk plajına giden Meriçliler ile sevgilisi, denizde aşka geldi.



55 yaşındaki Meriçliler, son olarak sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatilinde pahalı plajlara para vermek yerine; halk plajını tercih etti.

Önceki gün Yalıkavak'taki halk plajına inen oyuncu, sandalyesini de yanında getirdi. Kumsala attığı katlanabilir sandalyesinde oturup güneşlenen oyuncu, yemek ve su ihtiyacı duyduğunda yanı başında bulunan marketin yolunu tuttu.

Şemsiye görevini gören ağaçların gölgesinde oturan Meriçliler, sevgilisiyle denize girip serinlediği sırada aşka geldi. Deniz içerisinde defalarca öpüşen çift, meraklı bakışlara maruz kaldı. Ünlü ismin sevgilisinin deniz içerisine atılan poşetli ürünleri toplayarak çöpe attığı görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.