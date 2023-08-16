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Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti! İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Son olarak 'Hayalet: 3 Yaşam' adlı yapımda yer alan ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, sevgilisiyle birlikte Bodrum'a tatile gitti.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Pahalı plajlara para vermek yerine halk plajına giden Meriçliler ile sevgilisi, denizde aşka geldi.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!
55 yaşındaki Meriçliler, son olarak sevgilisiyle çıktığı Bodrum tatilinde pahalı plajlara para vermek yerine; halk plajını tercih etti.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Önceki gün Yalıkavak'taki halk plajına inen oyuncu, sandalyesini de yanında getirdi. Kumsala attığı katlanabilir sandalyesinde oturup güneşlenen oyuncu, yemek ve su ihtiyacı duyduğunda yanı başında bulunan marketin yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler Bodrum'da halk plajına gitti!

Şemsiye görevini gören ağaçların gölgesinde oturan Meriçliler, sevgilisiyle denize girip serinlediği sırada aşka geldi. Deniz içerisinde defalarca öpüşen çift, meraklı bakışlara maruz kaldı. Ünlü ismin sevgilisinin deniz içerisine atılan poşetli ürünleri toplayarak çöpe attığı görüldü.

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