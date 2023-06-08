Ünlü oyuncu Gizem Karaca sezonu böyle açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; 2011 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, yarışma sonrası gelen tekliflerini değerlendirip oyunculuk kariyerine adım attı; 'Muhteşem Yüzyıl', 'Eve Düşen Yıldırım', 'Adını Feriha Koydum', 'Güzel Köylü', 'Kara Sevda' ve 'Alparslan: Büyük Selçuklu' gibi yapımlarda rol aldı.



Son olarak 'Özür Dilerim' filminde kamera karşısına geçen Gizem Karaca, eşi Kemal Ekmekçi ile rotayı popüler tatil bölgesi Bodrum'a çevirdi. Gökova açıklarında demirledikleri lüks teknede görüntülenen oyuncu, deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı.



Teknenin ön kısmında arkadaşlarıyla sohbet edip güneşlenen Karaca, bikinisini değiştirip, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.



Sörf yapan 30 yaşındaki güzel, yan teknede bulunan köpeği sörf tahtasının üzerine çıkararak, kendi teknesinde misafir etti.

Kısa süren misafirlik sonrası köpeği kendi teklerine gönderen ünlü oyuncu, denizde keyifli dakikalar geçirdi.

Arkadaşıyla sörf tahtası üzerinde şakalaşan Gizem Karaca'nın neşeli anları objektiflere böyle yansıdı.

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