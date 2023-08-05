Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ezgi Mola önceki gün yakın arkadaşı Merve Dizdar’la plajda bir araya geldi.



Keyifli bir sohbetin ardından denize girip yüzen ünlü oyuncu, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

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