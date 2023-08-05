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Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi

Yaklaşık 6 aylık hamile olan Ezgi Mola, yaz aylarını Çeşme’deki evinde geçiriyor.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ezgi Mola önceki gün yakın arkadaşı Merve Dizdar’la plajda bir araya geldi. 

Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi
Keyifli bir sohbetin ardından denize girip yüzen ünlü oyuncu, büyüyen karnıyla dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola karnı burnunda görüntülendi

 

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