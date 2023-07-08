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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor

2021 yılında kendisinden dokuz yaş küçük meslektaşı Onur Bay ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle çok konuşulan Dilara Aksüyek, bu kez yedi yaş ufak futbolcu Cenk Şahin ile yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Son olarak final yapan TRT 1 dizisi 'Yürek Çıkmazı'nda 'Feride' karakteriyle kamera karşısına geçen Dilara Aksüyek, gönlünü Bursaspor'da forması giyen futbolcuya kaptırdı.

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor
AŞKI ÇEŞME'DE BULDU

Meslektaşı Onur Bay ile birlikteliği 2021'de uzun süre gündem olan oyuncu, yeni sevgilisi ile İzmir Çeşme'de deniz ve güneşin tadını doyasıyla çıkarıyor. Bir süredir birlikte olan 36 yaşındaki güzel ile Bursaspor forması giyen Cenk Şahin (29), önceki gün Aya Yorgi Koyu'ndaki Yuzu Beach’te objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor

GÖKHAN GÖNÜL İLE SOHBET

Mekana arkadaşları Gökhan Gönül'le birlikte gelen Cenk Şahin-Dilara Aksüyek çifti, gün boyunca şezlongta sohbet etti.

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek ile futbolcu Cenk Şahin aşk yaşıyor
BAŞINI OMZUNA YASLADI

Bir ara sevgilisine güneş yağı süren Aksüyek, daha sonra genç futbolcunun yanına uzandı ve güneşlenmeye devam etti.

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