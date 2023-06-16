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Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira (27) ile hakkında 'aşk' ve 'ayrılık' iddiaları çıkan Devrim Özkan, son dönemde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor. Rol aldığı dizi final yapan genç oyuncu, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu Bodrum tatilinde atıyor.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Son dönemde adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan, önceki gün Bodrum Turgutreis’te kaldığı sitenin havuzunda objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  

Güzelliği ile övgü alan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. Havuz başında güneşin tadını çıkartan 24 yaşındaki güzel, saatlerce şezlongunda uzanarak, kitap okumayı tercih etti.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  
HAVLU ÖNEMİ

Bir süre sonra güneşten rahatsız olan Devrim Özkan'ın, başına güneş geçmesini engellemek için havlu ile önlem alması dikkat çekti. Sıcak havaya daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, şezlongundan kalkarak, evinin yolunu tuttu.

Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  

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