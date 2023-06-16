Ünlü oyuncu Devrim Özkan sezonu açtı  

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Son dönemde adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan, önceki gün Bodrum Turgutreis’te kaldığı sitenin havuzunda objektiflere yansıdı.

Güzelliği ile övgü alan ünlü oyuncu, fit haliyle de dikkat çekti. Havuz başında güneşin tadını çıkartan 24 yaşındaki güzel, saatlerce şezlongunda uzanarak, kitap okumayı tercih etti.



HAVLU ÖNEMİ

Bir süre sonra güneşten rahatsız olan Devrim Özkan'ın, başına güneş geçmesini engellemek için havlu ile önlem alması dikkat çekti. Sıcak havaya daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, şezlongundan kalkarak, evinin yolunu tuttu.

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