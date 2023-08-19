  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

Oğuzhan Koç'tan geçtiğimiz mayıs ayından anlaşmalı olarak boşandıktan sonra Yunan DJ Sergio ile yeni bir aşkan yelken açan Demet Özdemir, Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çevirdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Demet Özdemir, önceki gün Türkübükü'ndeki Maça Kızı'nda görüntülendi. Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen oyuncu, aile fertleriyle keyifli zaman geçirdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

PLAJIN GÖZDESİ

Öğle saatlerinde plaja giriş yapan oyuncu, ablasıyla kedisini serin sulara bıraktı. Fiziğiyle dikkat çeken Özdemir, sosyetik plajın gözdesi oldu.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

DEMET'İN ANNE DÜŞKÜNLÜĞÜ

Deniz sefası sonrası annesinin yanına geçerek defalarca Ayşen Şener'i sarılıp öpen Demet Özdemir, annesine olan düşkünlüğü gösterdi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: İyi ki...
  Magazin

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'le biten evliliği hakkında ilk kez konuştu: İyi ki...

Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşıyor mu? Özdemir bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Demet Özdemir Yunan DJ Sergio ile aşk yaşıyor mu? Özdemir bakın ne cevap verdi?

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı
  Magazin

Demet Özdemir sevgilisi Sergio ile ilk paylaşımını yaptı

Demet Özdemir'den tatil pozu
  Magazin

Demet Özdemir'den tatil pozu

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi
  Magazin

Demet Özdemir'e İtalya'da yoğun ilgi

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?
  Magazin

Demet Özdemir Yunan aşkı DJ Sergio için bakın ne yaptı?