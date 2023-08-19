Ünlü oyuncu Demet Özdemir plajın gözdesi oldu

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Mykonos tatilinin ardından rotayı Bodrum'a çeviren Demet Özdemir, önceki gün Türkübükü'ndeki Maça Kızı'nda görüntülendi. Annesi Ayşen Şener'in doğum günü için Bodrum'a gelen oyuncu, aile fertleriyle keyifli zaman geçirdi.

PLAJIN GÖZDESİ

Öğle saatlerinde plaja giriş yapan oyuncu, ablasıyla kedisini serin sulara bıraktı. Fiziğiyle dikkat çeken Özdemir, sosyetik plajın gözdesi oldu.

DEMET'İN ANNE DÜŞKÜNLÜĞÜ

Deniz sefası sonrası annesinin yanına geçerek defalarca Ayşen Şener'i sarılıp öpen Demet Özdemir, annesine olan düşkünlüğü gösterdi.

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