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Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın deniz keyfi

Berrak Tüzünataç'ın deniz keyfi. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın deniz keyfi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme’de tatil yapan Berrak Tüzünataç, önceki gün bir erkek arkadaşıyla denizde sohbet ederken objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın deniz keyfi
Yaz tatiline Çeşme’de devam eden Berrak Tüzünataç, önceki gün bir plajda objektife yansıdı. Bir erkek arkadaşıyla beraber güneşlenen ünlü oyuncu, daha sonra onunla birlikte denize girdi.

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç'ın deniz keyfi
Berrak Tüzünataç ve arkadaşı denizin içinde uzun süre sohbet etti. Oyuncunun sohbet sırasında sık sık etrafı kolaçan ettiği görüldü. İkili daha sonra şezlonglarına dönerek sohbete devam etti.

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