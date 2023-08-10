Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tatil için Bodrum’u tercih eden Azra Akın, önceki gün ailesiyle Ortakent’te görüntülendi.



Plajda önce babası ve annesine güneş kremi süren tescilli güzel, daha sonra oğlu Demir’le beraber denize girdi. Demir, suyun içinde dedesi ve annesiyle oyunlar oynarken objektife yansıdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.