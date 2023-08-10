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Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı

Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Tatil için Bodrum’u tercih eden Azra Akın, önceki gün ailesiyle Ortakent’te görüntülendi.

Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı
Plajda önce babası ve annesine güneş kremi süren tescilli güzel, daha sonra oğlu Demir’le beraber denize girdi. Demir, suyun içinde dedesi ve annesiyle oyunlar oynarken objektife yansıdı.

Ünlü oyuncu Azra Akın oğluyla tatile çıktı

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