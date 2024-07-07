 Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

Rol aldığı “Kırmızı Oda’ dizisinde ses getiren performansı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Aylin Paksoy;

Emre Tokcael ile hayatını birleştirdi.



Gemlik Kumla sahilde hazırlanan özel bir konseptli organizasyon ile dünya evine giren

çiftin şahitliklerini oyuncu Duygu Üstünbaş ve ünlülerin menajeri Engin Esen yaptı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.