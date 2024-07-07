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Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

Rol aldığı “Kırmızı Oda’ dizisinde ses getiren performansı ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Aylin Paksoy;

 Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

Emre Tokcael ile hayatını birleştirdi.

Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi
Gemlik Kumla sahilde hazırlanan özel bir konseptli organizasyon ile dünya evine giren

 Ünlü oyuncu Aylin Paksoy evlendi

çiftin şahitliklerini oyuncu Duygu Üstünbaş ve ünlülerin menajeri Engin Esen yaptı.

 

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