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Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sezonu açtı

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaz sezonunu açtı. Tatil için Bodrum'u tercih eden oyuncu, denizin tadını çıkardı. İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sezonu açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu, tatil sezonunu açtı. Önceki gün Bodrum’daki Momo Beach’te görüntülenen 27 yaşındaki oyuncu, denizin tadını çıkardı.

  Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sezonu açtı

Deniz üzerindeki sabitlenmiş iskeleye çıkıp estetik bir atlayış yapan Bekiroğlu’nun bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sezonu açtı

 

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