  Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu sezonu açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Bekiroğlu, tatil sezonunu açtı. Önceki gün Bodrum’daki Momo Beach’te görüntülenen 27 yaşındaki oyuncu, denizin tadını çıkardı.

Deniz üzerindeki sabitlenmiş iskeleye çıkıp estetik bir atlayış yapan Bekiroğlu’nun bu halleri objektiflere böyle yansıdı.

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