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Ünlü model Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze’yle Yalıkavak’ta görüntülendi. Anne-oğul şezlongta sohbet edip zaman geçirdi.

Ünlü model Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Kaan Tangöze, 2010'da evlendiği model ve oyuncu Seçkin Piriler'den 2017’de boşanmıştı. İkilinin bu evlilikten Hakan ve Volkan adında iki oğlu olmuştu. Tangöze, 2018'de ise meslektaşı Kıvılcım Ural ile nikah masasına oturmuş ve İlayda adını verdikleri kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü model Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!
Seçkin Piriler, önceki gün oğlu Volkan Tangöze’yle Yalıkavak’taki Moon Beach’te görüntülendi. Anne-oğul şezlongta sohbet edip zaman geçirdi.

Ünlü model Seçkin Piriler oğluyla Bodrum'da tatilinde!

Seçkin Piriler, Volkan’ın havuza girme isteğini kırmayıp oğluna eşlik etti.

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