Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Demet Şener, tatil sezonunu 'Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok" dediği iş insanı sevgilisi Tolga Arman'la Bodrum'da açtı.
İkili, Maça Kızı'nda objektiflere takıldı. Gün boyu güneşlenen model, serinlemek için kendini serin sulara attı.
Sevgilisiyle yattığı yerden şakalaşan ve bol bol kahkaha atan model, bir ara ayağa kalkarak dans etti.
İki çocuk annesi Şener, fit vücuduyla da dikkat çekti. İkili, akşam saatlerinde el ele plajdan ayrıldı.
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