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Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

Demet Şener, iki yıldır birlikte olduğu Tolga Arman'la, sezonu Bodrum'da açtı. Çift, gün boyu güneş ve denizin keyfini doyasıya çıkardı. İşte detaylar...

Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Demet Şener, tatil sezonunu 'Şu anda evlenmek gibi bir ihtiyacımız yok" dediği iş insanı sevgilisi Tolga Arman'la Bodrum'da açtı.

Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

İkili, Maça Kızı'nda objektiflere takıldı. Gün boyu güneşlenen model, serinlemek için kendini serin sulara attı.

Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

Sevgilisiyle yattığı yerden şakalaşan ve bol bol kahkaha atan model, bir ara ayağa kalkarak dans etti.

Ünlü model Demet Şener yaz sezonunu açtı

İki çocuk annesi Şener, fit vücuduyla da dikkat çekti. İkili, akşam saatlerinde el ele plajdan ayrıldı.

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