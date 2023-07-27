Ünlü model Aysun Kayacı yıllar sonra ortaya çıktı

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Türkiye’nin en popüler isimleri arasında yer aldığı dönemde, 2012 yılında Efe Kapancı ile nikâh masasına oturup İngiltere’nin başkenti Londra’ya yerleşen Aysun Kayacı, Haziran 2022'de Türkiye'ye gelmişti. Bu yaz da Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a gelen Aysun Kayacı, önceki gün Türkbükü'nde bulunan evinin iskelesinde objektiflere yansıdı.



'Zehirli Çiçek', 'Çat Kapı' 'Doktorlar', 'Sessiz Gemiler' ve 'Gece Gündüz' dizilerinde kamera karşısına geçen 44 yaşındaki eski model, tatilde arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi.



ARKADAŞIYLA EĞLENCELİ ANLAR

Efe Kapancı ile evliliğinden Maya adında bir çocuğu olan ünlü isim, iskelede dans edip, kurtlarını döktü.



BOTOKS YAPTIRDI

Arkadaş grubuyla yarım saat suda kaldıktan sonra gözlerden kaybolan tescilli güzelin, botoks yaptırdığı görüldü.



Aysun Kayacı, her adımıyla magazin gündeminden düşmediği günlerin aksine uzun süredir kameralardan uzak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.

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