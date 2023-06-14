Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, son olarak bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mürsel Kaya ile sezonu açtı. Önceki gün Demircikoy'deki lüks bir sitenin plajında görüntülenen aşıklar, deniz ve güneşin tadını çıkardı.



Deniz üzerine sabitlenmiş iskeleye çıkan çift, kısa süre dinlendikten sonra tekrardan kendilerini serin sulara bıraktı. Uzun süre güneşlenen çift, dondurma keyfi yaptıktan sonra odalarının yolunu tuttu.



25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun fit fiziği ise dikkat çekti.

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