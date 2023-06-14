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Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar ile futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun sekiz yıl süren evliliğinden dünyaya gelen Zehra Çilingiroğlu, sevgilisi Mürsel Kaya ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Zehra Çilingiroğlu, son olarak bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Mürsel Kaya ile sezonu açtı. Önceki gün Demircikoy'deki lüks bir sitenin plajında görüntülenen aşıklar, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi
Deniz üzerine sabitlenmiş iskeleye çıkan çift, kısa süre dinlendikten sonra tekrardan kendilerini serin sulara bıraktı. Uzun süre güneşlenen çift, dondurma keyfi yaptıktan sonra odalarının yolunu tuttu.

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi
25 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu'nun fit fiziği ise dikkat çekti.

Ünlü isim Zehra Çilingiroğlu ile sevgilisi Mürsel Kaya'nın tatil keyfi

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