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Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi

Türkiye, 17 Temmuz'da takım sporlarında tarihi bir ana tanıklık etti. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Antalya’da başlayıp, Amerika’da sona eren 47 günlük serüvende ay-yıldızlılar, dünya sıralamasında da ilk sıraya yükseldi. Milletler Ligi’nde ilk şampiyonluğuna ulaşan ve bu başarı ile ülkemize büyük bir gurur yaşatan Filenin Sultanları, geçtiğimiz günlerde tatile çıktı. Ekip, son olarak Çeşme'deki The Beach Of Momo'da objektiflere takıldı.

Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi
Bütün localarında oturup sohbet eden oyuncular, ilerleyen saatlerde denizin keyfini çıkardılar. Zehra Güneş ile Melissa Vargas, birbirlerine sarılarak denize girdi.

Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi

DUŞA DA GÖMLEKLE GİRDİ

Bir ara şakalaşan Vargas ile Güneş’in el hareketleri dikkat çekti. Denize gömlekle giren Vargas, duşa da gömlekle girdikten sonra locasına gitti.

Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi
Sahilde tur atan başarılı sporcular hayranlarını kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdiler.

 Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi

Ünlü isim Melissa Vargas denize gömlekle girdi

 

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